بيلوسي تحذر بريطانيا من انتهاك الاتفاق حول "بريكست"

حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بريطانيا من انتهاك شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيعرقل عقد اتفاق مع واشنطن حول التجارة.

وقالت بيلوسي في بيان لها، يوم الأربعاء: "في حال انتهكت المملكة المتحدة هذا الاتفاق الدولي، وفي حال أدى "بريكست" لتقويض اتفاق "الجمعة العظيمة" (لإنهاء النزاع في إيرلندا الشمالية)، فإنه لن تكون هناك أي فرصة لموافقة الكونغرس على اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأكدت بيلوسي عزم الكونغرس على حماية اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي تم توقيعه في عام 1998 بين بريطانيا وإيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية، والذي أنهى النزاع المسلح بين بريطانيا والقوميين الإيرلنديين الذي استمر 30 عاما.

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وكانت بريطانيا قد انسحبت من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي مع بقائها جزءا من السوق المشتركة الأوروبية بدون الرسوم الجمركية حتى ديسمبر المقبل.

وأعلنت بريطانيا أن سريان التسهيلات الجمركية سينتهي تلقائيا إن لم يتم الاتفاق على شروط التجارة ما بعد "بريكست" حتى 1 يناير.

وبالتالي لا يزال غامضا مصير اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية، الذي يضمن حرية التجارة بينها وبين جمهورية إيرلندا.

المصدر: رويترز