البنك المركزي المصري: طرح عملات بلاستيكية من فئة 10 و20 جنيها العام المقبل

تتجه مصر إلى طرح عملات بلاستيكية من فئة 10 و20 جنيها العام المقبل.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لن تغير العملة، وقال إن "هناك عملات صغيرة وضعها سيء بسبب كثرة الاستهلاك، بالتالي وجدنا مادة جديدة أفضل في صناعة العملات لزيادة قدرة احتمالها وهي قريبة من البلاستيك وسيتم العمل بها مع الانتقال للعاصمة الإدارية العام المقبل"، مشيرا إلى أنها ستكون من فئات 10 و20 جنيها.

ناصر حاتم

المصدر: وسائل إعلام مصرية