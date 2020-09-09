وزير في حكومة كردستان العراق: بغداد تطلب منا خفض الإنتاج بـ120 ألف برميل يوميا

كشف الوزير المكلف بملف الحوار مع بغداد في حكومة إقليم كردستان العراق، خالد شواني، أن الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم خفض إنتاجه النفطي بواقع 120 ألف برميل يوميا.

وأضاف شواني في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، أن بغداد وسلطات الإقليم يناقشان عدة تصورات بشأن اتفاق على تخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى أن استهلاك الإقليم شبه المستقل من النفط يبلغ 30 ألف برميل يوميا.

وقال شواني، إن "هناك الكثير من الملفات والمواضيع العالقة التي تحتاج إلى وقت ومباحثات طويلة، وبالتالي فإن تكرار الزيارات والوفود وتشكيل اللجان لا يعني أبدا فشل المفاوضات بين الجانبين".

وأضاف أن "المواضيع بين الطرفين معقدة، فيما يخص النفط والغاز وحصة الإقليم في الموازنة وموضوع ديوان الإقليم في ذمة الشركات، وموضوع المعابر الحدودية وكيفية إدارتها، وهذه تحتاج إلى تفاصيل وجزئيات، وهذا ما سيتم بحثه من خلال اللجان الفرعية التي ستناقش كل صغيرة وكبيرة تمهيدا لاتفاق شامل ودائم مع بغداد يمهد لمرحلة جديدة".

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد قال، الأسبوع الماضي، إن إقليم كردستان مازال يصدر النفط دون استشارة الحكومة الاتحادية.

وقد اتفقت الدول المصدرة للنفط الموقعة على اتفاق "أوبك +" على تحقيق خفض الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

والتزم العراق بخفض إضافي في شهري أغسطس وسبتمبر للتعويض عن فائض إمدادات في الأشهر السابقة.

المصدر: وكالات