الریال الإيراني يسجل انخفاضا تاريخيا جديدا مقابل الدولار

سجل الريال الإيراني انهيارا تاريخيا جديدا في معاملات السوق السوداء يوم الأربعاء، وبلغ سعره 252 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

وقال مراسلنا في طهران إنه جرى تداول الدولار في معاملات صباح اليوم الأربعاء عند 252 ألف ريال.

ووصل سعر الدولار في تعاملات الأحد إلى 247000 ريالا وذلك إثر صعود متواصل منذ نهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة في البنوك الإيرانية ليصل 226500 ريالا فيما بقي السعر الرسمي في البنك المركزي عند 42000.

ويقول مراقبون إن انخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية ودخول تجار العملات الذهبية لتداولات الدولار، كان السبب وراء هبوط سعر الريال الإيراني مجددا، عدا عن آثار العقوبات الأمريكية وانخفاض الصادرات جراء جائحة كورونا.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير أمام مكاتب الصيرفة في البنوك الإيرانية في عدة نقاط من العاصمة طهران، حيث يسعى مواطنون إلى تبديل مدخراتهم إلى الدولار، كما نشر ناشطون عراكا بالأيادي بين مواطنين في أحد الطوابير شمال العاصمة.

وتزامن ارتفاع سعر الدولار مع صعود جديد لأسعار السيارات في إيران، وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة، يوم الثلاثاء، لم يتطرق الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الهبوط الجديد في قيمة العملة الوطنية، لكنه حث وزارة الصناعة على تشديد الرقابة على سوق السيارات.

المصدر: RT + وكالات