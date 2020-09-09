ماهو الراتب الذي يمكن أن تعمل لأجله بدون عطلة؟

استطلعت صحيفة "إزفيستيا"، مجموعة من المواطنين الروس، بشأن الراتب الشهري، الذي هم مستعدون من أجله، للتخلي عن الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع، والعمل بشكل مستمر.

وذكر الذين تم استطلاع آرائهم، أن متوسط الراتب الشهري، الذي يرضيهم ويجعلهم يقبلون العمل بدون عطلة، يبلغ 64 مليون روبل( أكثر من 800 ألف دولار) شهريا.

تم إجراء الاستطلاع بين 3.5 ألف شخص من جميع مناطق البلاد.

وأظهرت الدراسة، أن سكان روسيا يثمنون غاليا ويقدرون حقا أوقات الفراغ، وكذلك الحق في الراحة، وبالتالي فهم مستعدون للتخلي عن ذلك، فقط مقابل مكافأة كبيرة للغاية.

وتبين الدراسة، أن الرجال يقبلون بمثل هذا النظام للعمل بدون إجازات، مقابل 35 مليون روبل، والنساء - 89 مليونا شهريا.

المصدر: نوفوستي