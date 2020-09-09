الكونغرس يعلن ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية وتوقعات بأن يكون الأكبر منذ عام 1945

ارتفع عجز الموازنة الأمريكية بمقدار 198 مليار دولار في أغسطس، ليبلغ 3 تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020 ، التي بدأت في 1 أكتوبر 2019.

ويقول تقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي: "بلغ عجز الميزانية الفيدرالية الإجمالي للأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2020، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، 3 تريليونات دولار، بزيادة 1.9 تريليون دولار عن العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي".

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ عجز الميزانية 3.3 تريليون دولار بنهاية السنة المالية الحالية، وبذلك سيكون العجز الحالي في الموازنة الأمريكية "الأكبر منذ عام 1945"، بما يعادل 16.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان عجز الميزانية في السنة المالية 2019، بلغ 984 مليار دولار.

وضخت السلطات الفيدرالية الأمريكية منذ شهر مارس حوالي 3 تريليونات دولار في الاقتصاد لتحفيز النمو الاقتصادي على خلفية جائحة الفيروس التاجي المستجد.

وتسببت هذه الجائحة في أزمة اقتصادية عالمية عميقة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 5%، لكنه سيتعافى وينمو بنسبة 5.4% العام المقبل.

المصدر: تاس