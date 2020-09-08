مدير "أمازون" جيف بيزوس يتصدر قائمة أثرياء العالم

تصدر مدير شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، الأمريكي جيف بيزوس قائمة أثرياء العالم التي أعدتها مجلة "فوربس"، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقدرت مجلة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 179 مليار دولار.

وبلغت الثروة الإجمالية للأشخاص الـ 400 الأكثر ثراء في العالم مستوى قياسيا، يقدر بـ 3.2 تريليون دولار، على الرغم من تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي هذا العام.

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ومن بين الأشخاص الـ 18 الجدد على القائمة، إريك يوان المدير التنفيذي لشركة Zoom Video Communications التي قامت بتصميم برنامج "زوم" للاتصال عبر الفيديو، الذي أصبح حيويا أثناء انتقال الكثير من الشركات والمؤسسات إلى العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا. وبلغت ثروة يوان 11 مليار دولار.

ومن الجوانب اللافتة لتصنيف "فوربس" لأثرياء العالم، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرتبة الـ 275 إلى الـ 352 على القائمة، حيث تقلصت ثروته من 3.1 إلى 2.5 مليار دولار على إثر تضرر المشاريع التي تديرها منظمة ترامب جراء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز