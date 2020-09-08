بسبب "كوفيد-19".. خسائر الوظائف في حقول النفط في الولايات المتحدة تجاوزت 100 ألف

قال تقرير نشر يوم الثلاثاء، إن خسائر الوظائف في حقول النفط الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" تجاوزت 100 ألف في الولايات المتحدة في أغسطس، بالرغم من استئناف بعض مشاريع الآبار المعطلة.

وأضاف التقرير، الذي نشرته جمعية المعدات والخدمات البترولية (بيسا)، أن 121 ألف وظيفة في حقول النفط فُقدت في الاثني عشر شهرا الماضية، وأن التوظيف في القطاع بالولايات المتحدة كان عند أدنى مستوي منذ مارس 2017.

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وأشار التقرير إلى أن غالبية تلك الخسائر في الوظائف، 103 آلاف و420 وظيفة، حدثت مند بدء الجائحة.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي يوم الثلاثاء حول 37 دولارا للبرميل، وهو أقل من تكلفة الإنتاج لكثير من المنتجين الأمريكيين.

وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة 7.6 مليون برميل يوميا في أغسطس، انخفاضا من 9.2 مليون برميل يوميا في فبراير، قبل أن تسحق الجائحة الطلب على الوقود.

وعلى الرغم من الأرقام القاتمة، وجد التقرير أن معدل خسائر الوظائف في قطاع الطاقة الأمريكي يتباطأ إذا فقد 2600 وظيفة فقط الشهر الماضي وهو الأدنى منذ بدء الجائحة في مارس.

المصدر: رويترز