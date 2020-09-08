رئيس الوزراء المصري: نعمل على تسهيل انتقال البضائع في سيناء وتزويد المراكز اللوجستية

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء لتسهيل تلبية احتياجات المواطنين من السلع، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

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وقال مدبولي: "نعمل على تسهيل انتقال البضائع في سيناء، ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال سيناء، وكذا في وسطها أو جنوبها، بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التي تلبي احتياجات أهلنا في سيناء".

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المراكز اللوجستية ستتم إدارتها تحت إشراف حكومي، بما ييسر على التجار وجهات التوزيع الحصول على السلع المطلوبة ومن ثم توزيعها داخل سيناء من شمالها إلى جنوبها، لافتا إلى أنه يوجد نماذج معمارية جاهزة للمراكز اللوجستية ومن الممكن البدء في التنفيذ على الفور.

وعقد مدبولي اللقاء بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

ناصر حاتم

المصدر: RT