"فيتش" تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وتتوقع الوكالة انخفاض الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة 4.9%.

وتأتي التوقعات الجديدة بعدما كانت "فيتش" تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العام الجاري بنسبة 5.8%.

وعزت "فيتش" قرارها هذا لتعافي طلب المستهلكين، وزيادة الدعم المالي بشكل كبير، وتعافي أسعار النفط، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في 2020.

وفي سياق متصل قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الميزانية الروسية سيشكل بحلول نهاية العام الجاري 4% من حجم الناتج المحلي للبلاد.

وأثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021، إلى مستواه قبل الأزمة.

المصدر: "تاس"