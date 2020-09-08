سهم شركة مشروبات صينية يحقق قفزة كبيرة في بورصة هونغ كونغ

ارتفع سعر سهم شركة Nongfu Spring، أحد أكبر منتجي المياه المعبأة والمشروبات في الصين، بنسبة 85% ، اليوم الثلاثاء، وذلك في اليوم الأول لتداول السهم في بورصة هونغ كونغ.

وصعد سهم الشركة الصينية من 21.5 دولار هونغ كونغ، وهو سعر السهم بحسب الطرح الأولي، إلى 39.8 دولار هونغ كونغ (5.13 دولار أمريكي).

ويعني ذلك أن سعر السهم صعد بنسبة 85% في أول يوم تداولات للسهم، بعدما نفذت الشركة الصينية عملية الاكتتاب العام الأولي.

وأصدرت Nongfu Spring نحو 388.2 مليون سهم، وجمعت من عملية الاكتتاب أكبر من مليار دولار.

ووصف المحللون الاكتتاب بأنه أحد أكثر الاكتتابات سخونة في تاريخ بورصة هونغ كونغ في ظل إقبال المستثمرين.

وتأسست Nongfu Spring في العام 1996، وتنتح الشركة مياه الشرب المعدنية والمعبأة والمشروبات الغازية. وسجلت الشركة صافي ربح العام الماضي قدره 4.95 مليار يوان (639 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 37.15%.

المصدر: "تاس"