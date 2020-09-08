روسيا في قائمة أكثر 25 دولة استعدادا لإطلاق النقل "الأخضر"

تم إدراج روسيا في قائمة 25 دولة، يمكن فيها تشغيل السيارات الكهربائية على نطاق واسع.

ووضعت القائمة شركة KPMG الهولندية، بعد تقييمها لجاهزية الاقتصاد والبنية التحتية للاستخدام المكثف لهذا النوع من النقل الصديق للبيئة.

وعند وضع هذا التصنيف، أخذ الهولنديون في الاعتبار عوامل، من بينها عدد السيارات الكهربائية المسجلة، وحصتها في المبيعات السنوية لجميع السيارات، وكذلك مدى تطوير البنية التحتية والاستثمار في هذا المجال.

وجاءت هولندا والسويد والنرويج في مقدمة القائمة. في هذه الدول، يبدو قويا جدا "المزاج الأخضر"، أي حب الناس للبيئة النظيفة، والمبيعات الإجمالية للسيارات الكهربائية مرتفعة نسبيا. وجاءت الصين، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين سيارة كهربائية، في المركز العشرين فقط. واحتلت روسيا المرتبة 23 متجاوزة، الهند والبرازيل.

لقد أحصى الخبراء، وجود ألف سيارة كهربائية حديثة في روسيا، و150 محطة شحن فقط، والتي تتركز في عدة مدن كبيرة.

ومع ذلك، قد يتغير الوضع في المستقبل القريب. وذكر التصنيف أن المزيد والمزيد من شركات صناعة السيارات أخذت تجلب السيارات الكهربائية إلى السوق الروسية. على سبيل المثال، بات يمكن في روسيا، شراء سيارة Jaguar I-Pace المزودة بمحرك كهربائي، وفي صيف عام 2020 ، بدأت شركة "أودي"، ببيع سيارتها الإلكترونية e-tron في السوق الروسية.

المصدر: نوفوستي