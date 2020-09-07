الجزائر تعلن إطلاق "التأمين الإسلامي" والتخطيط لإنشاء بنوك في إفريقيا

قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يوم الاثنين، إن الجزائر ستطلق للمرة الأولى نظام التأمين الإسلامي المعروف "باسم تكافل"، بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وأوضح بن عبد الرحمن أن "التأمين الإسلامي" سيكون متاحا في شركات مملوكة للدولة، بدءا من الأسبوع القادم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تحرك لبنوك الدولة الشهر الماضي لبدء طرح منتجات للتمويل الإسلامي، في مسعى لاجتذاب أموال من السوق الموازية.

وتقول الحكومة إن الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستساعد في إيجاد مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الذي يعتمد بشدة حاليا على إيرادات صادرات النفط والغاز.

وقالت السلطات أيضا إنها ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء بنوك في إطار إصلاحات واسعة للقطاع المصرفي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بن عبد الرحمن إن الخطوات القادمة ستشمل التوسع في الخارج بتأسيس بنوك في دول إفريقية، وبصفة خاصة في دولتي النيجر ومالي المجاورتين.

المصدر: "رويترز"