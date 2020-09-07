بسبب كورونا.. وحدتان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقفان بعض العمليات

قالت شركتان تابعتان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيانين نشرا عبر الإنترنت اليوم الاثنين، إنهما علقتا بعض العمليات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة "مصفاة الزاوية" لتكرير النفط، أكبر مصفاة نفطية في البلاد والواقعة غربي العاصمة طرابلس، إنها أغلقت مكاتبها للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر، ما يقلل عدد العاملين 10 بالمئة ويضعهم في "إجازة طارئة".

وفي شرق ليبيا، قالت شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" إنها علقت كل الأعمال والأنشطة لمدة 30 يوما لحماية عمال النفط من الجائحة، مع استثناء العمليات المرتبطة بالسلامة والأمن الصناعي.

ولم تعلن أي من الشركتين عن إصابات بالفيروس بين موظفيها وقالتا إن الإجراءات احترازية.

وتصاعدت الجائحة في ليبيا على مدار الشهر المنصرم مع تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة اليوم الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 18 ألفا.

وإنتاج النفط في ليبيا شبه متوقف فعليا هذا العام بسبب حصار للصادرات منذ يناير يفرضه "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وهبط الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا قبل الحصار إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا الآن، معظمها يذهب للاستهلاك المحلي.

المصدر: "رويترز"