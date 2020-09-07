طلب قوي يدفع أسعار الألومنيوم صوب أعلى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار الألومنيوم، يوم الاثنين، صوب أعلى مستوياتها في 7 أشهر، بدعم من نمو اقتصادي وطلب قوي في أوروبا ومناطق أخرى ما يزيد من احتمالات زيادة صادرات الصين أكبر منتج للمعدن.

وصعدت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.6 بالمئة إلى 1797 دولارا للطن في أواخر جلسة التداول.

وفي الأسبوع الماضي، لامست أسعار المعدن المستخدم في التشييد وصناعات النقل 1824 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير وبزيادة قدرها 25 في المئة منذ منتصف مايو.

وأظهرت بيانات أن صادرات الصين من الألومنيوم تضاعفت في يوليو حوالي سبع مرات على أساس سنوي إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع تحول أكبر مصدر للمعدن في العالم إلى مستورد صاف للمرة الأولى منذ 2009.

والصين هي أكبر منتج ومصدّر للألومنيوم في العالم، وزادت صادراتها لثالث شهر على التوالي في أغسطس مع تخفيف المزيد من شركائها التجاريين الإغلاقات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، وهو ما يعطي دفعة إضافية لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعززت البيانات الصينية المعنويات في أسواق المعادن الصناعية وهو ما دفع أسعار النحاس إلى 6822.5 دولار للطن لتقترب من أعلى مستوى لها في 26 شهرا الذي سجلته الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها لتنهي الجلسة مرتفعة 1.1 بالمئة عند 6787 دولارا للطن.

وتبلغ مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن 77 ألفا و550 طنا، وهو أدنى مستوى لها منذ 2005 وبانخفاض أكثر من 70 بالمئة منذ منتصف مايو.

المصدر: رويترز