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شركة "البحر الأحمر" السعودية تكشف تفاصيل أكبر محمية بحرية في المملكة

مال وأعمال

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شركة البحر الأحمر للتطوير
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أعلنت شركة "البحر الأحمر للتطوير" السعودية عزمها إنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة على البحر الأحمر بمساحة تبلغ 5373 كيلومترا مربعا.

وكشفت الشركة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، أن المشروع سيتضمن حظر استخدام البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، وحظر دفن النفايات في الموقع وتصريف المياه في البحر.

وأضافت أن المشروع سيصنع معايير للسفر الفاخر والمستدام مع تطوير 50 فندقا، بالإضافة إلى مطار مخصص للوجهة ومراس لليخوت، ومرافق ترفيهية متكاملة على الساحل الغربي للمملكة.

وأكدت الشركة أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وأوضحت أن الأهداف البيئية للمشروع تتضمن أيضا، عدم المساس بـ 75% من الجزر لحماية البيئة، وتحييد 9 جزر عن التطوير لتكون مناطق محمية، وزيادة التنوع البيولوجي في الوجهة حتى 30%.

المصدر: صحيفة سبق

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