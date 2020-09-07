مصر تعلن عن تطورات كبيرة في إنتاج أكبر حقول غاز البحر المتوسط

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أنه تم الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية لحقل ظهر ووضعها على خريطة الإنتاج، ليصل بذلك إجمالى الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئرا.

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وأكد أن حقل ظهر يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط، وحقق أرقاما قياسية فى معدلات الإنتاج، حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حاليا 3 مليارات قدم مكعب يوميا، ويمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز.

ومن جانبه، أوضح المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروشروق، خلال استعراضه تطورات الأعمال، أن إجمالى الإنفاق الفعلي منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيو2020 بلغ 10.4 مليار دولار، وأن العام قد شهد مد خط الإنتاج البحري الثاني بقطر 30 بوصة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية