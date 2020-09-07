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الإمارات تحقق فائضا في الميزانية بنحو 2.6 مليار دولار

مال وأعمال

الإمارات تحقق فائضا في الميزانية بنحو 2.6 مليار دولار
Reuters CHRISTOPHER PIKE
أبو ظبي
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حققت الإمارات فائضا في الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار)، وذلك وفقا لما نقلته "وام" اليوم الاثنين عن وزارة المالية الإماراتية.

وبلغ إجمالي المصروفات 24.997 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

وللمقارنة فقد سجلت الإمارات فائضا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1.8 مليار درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: "وام"

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