الأسد خلال اجتماع مع وفد روسي: تم إحراز تقدم في التوصل إلى حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، خلال استقباله وفدا روسيا، إن روسيا وسوريا نجحتا في إحراز تقدم في تحقيق "حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا".

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وأشار الأسد إلى أن هذا يطال بشكل خاص "المسائل المتعلقة بالعقوبات التي فرضت على الشركات الروسية العاملة في سوريا"، كذلك أكد اهتمام بلاده في إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا.

وأعرب الأسد عن تقدير السوريين لما تقوم به روسيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومساعدة سوريا على استعادة أمنها وسلامة أراضيها وتجاوز آثار الارهاب الاقتصادي.

وجاء تصريح الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله اليوم وفدا روسيا رفيع المستوى، الذي يزور العاصمة السورية دمشق. ويترأس الوفد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، ويضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

من جانبه أشار بوريسوف إلى أن روسيا تقدر عاليا علاقات الشراكة القائمة بين موسكو ودمشق.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على دمشق بموجب "قانون قيصر"، وشملت هذه العقوبات شخصيات سورية بارزة، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على هذه العقوبات قائلة إن العقوبات الأمريكية على سوريا في الواقع تضر بالمواطنين السوريين العاديين.

المصدر: "تاس"