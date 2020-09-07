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طيران الإمارات ترد لعملائها 1.4 مليار دولار

مال وأعمال

طيران الإمارات ترد لعملائها 1.4 مليار دولار
Reuters
طيران الإمارات
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قررت شركة طيران الإمارات رد تذاكر طيران بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) إلى زبائن الشركة.

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وأشارت الشركة العملاقة، اليوم الاثنين، إلى أنها "تحرز تقدما قويا بشأن تعهدها للعملاء عبر تسوية 90% من عمليات رد قيمة الحجوزات".

وتفوض طيران الإمارات شركاء تجاريين لتسريع عملية استرداد قيمة التذاكر، حيث جرى استكمال ما يزيد عن 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس، تشكل 90% من عمليات الاسترداد قيد التنفيذ.

وأعلنت طيران الإمارات أمس الأحد على لسان متحدث باسمها أنها "ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل".

وكانت الناقلة قد قررت في مارس الماضي تخفيضا مؤقتا في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% لمدة 3 أشهر، إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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