"الاتحاد للطيران" تمدد تخفيضات الأجور لنهاية 2020

قالت متحدثة باسم "الاتحاد للطيران" اليوم الأحد إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام.

وأوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين عشرة بالمئة من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50 بالمئة انتهى الشهر الماضي.

وأضافت أن الشركة استأنفت صرف البدلات، وكانت قد توقفت في وقت سابق عن دفع بدل المواصلات ومخصصات أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.

وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أدى لتراجع الطلب على السفر الجوي وأجبر شركات الطيران على إجراءات لصيانة السيولة.

المصدر: رويترز