ملياردير سعودي يواجه معارضة حزب "الخضر" لتوسيع مصفاة نفط بالسويد

قالت هيئة إذاعة "سفيريجس" السويدية إن حزب "الخضر" يعارض خطط شركة مملوكة لرجل الأعمال السعودي الملياردير محمد العمودي، تهدف لتوسيع مصفاة "ليسكيل" التابعة له.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شركة "بريم" القابضة المملوكة للعمودي كانت قد حصلت من محكمة استئناف سويدية هذا الصيف على ترخيص لتوسيع مصفاتها في السويد، وأنها تنتظر موافقة الحكومة.

وأضافت أن نشطاء البيئة، ومنهم حزب "الخضر"، الذي يشكل إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين حكومة السويد الحالية، يقفون ضد خطط توسعة المصفاة.

وتتبع شركة "بريم" المالكة للمصفاة السويدية لمجموعة "كورال" العملاقة، التي يمتلكها العمودي.

ومعروف أن مصفاة "ليسكيل" السويدية توزع منتجاتها من زيوت الوقود في السوق الأوروبية، وتشكل إحدى ركائز الاقتصاد السويدي.

المصدر: "بولمبيرغ"