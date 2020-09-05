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السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

مال وأعمال

السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف
Reuters
السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف
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أفادت وكالة "رويترز" يوم السبت، بأن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر، 0.50 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.

كما خفضت أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في أكتوبر، دولارين للبرميل عن سعر تسوية برنت، وذلك بانخفاض 20 سنتا عن شهر سبتمبر.

وأضافت الوكالة البريطانية أن الرياض حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى أمريكا بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرجوس" للخامات العالية الكبريت لشهر أكتوبر، وذلك انخفاضا 60 سنتا مقارنة بالشهر الماضي.

المصدر: رويترز

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