القوى العاملة في مصر: 1084 عاملا مصريا يحصلون على مستحقاتهم في السعودية بقيمة 43 مليون جنيه

أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، اليوم السبت، حصول 1084 عاملا مصريا على 43 مليون جنيه كمستحقات لهم في السعودية.

وقال الوزير إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في متابعة مشاكل العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة تخفيض أعدادها في بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا، وحصولهم على مستحقاتهم التي بلغت 10 ملايين و553 ألفا و842 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 43 مليونا و481 ألفا و182 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، هيثم سعد الدين، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة ببذل الجهود في سبيل حصول العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها نتيجة تداعيات أزمة كورونا، على مستحقاتها.

وقد أسفرت تلك الجهود عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لنحو 21 صيدليا وبلغت 550 ألف ريال سعودي، و117 عاملا بإحدى الشركات التي تم تصفيتها وبلغت مستحقاتهم 2 مليون و88 ألفا و794 ريالا سعوديا، فضلا عن مستحقات 946 عاملا متأخرة لدى إحدى الشركات الكبرى السعودية وبلغت 7 ملايين و915 و48 ريالا سعوديا، وتم تسفيرهم بعد حصولهم على مستحقاتهم، بالتنسيق مع القنصلية والسلطات السعودية المعنية.

ناصر حاتم

المصدر: RT