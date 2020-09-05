إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا، اليوم السبت بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، برئاسة سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

يشغل الجابر أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ويأتي هذا القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية، في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية