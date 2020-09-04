أسعار النفط تواصل الخسارة والخام الأمريكي يهبط بأكثر من دولار

واصلت أسعار النفط الخسائر فيما هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 40.33 دولار للبرميل.

وأظهر تقرير حكومي أمريكي انخفاض الطلب المحلي على البنزين في أحدث أسبوع.

وكشفت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة وهي مركز لتخزين النفط في آسيا فوق أعلى مستوى في تسعة أعوام.

وقال ستيفن برينوك من "بي في إم" للسمسرة في النفط: "مخاوف الطلب راسخة في صدارة ومركز اهتمام المتعاملين.. ستجري متابعة تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم عن كثب وصدور رقم مخيب للتوقعات قد يكون المحفز القادم على الهبوط".

ويقول محللون لدى "إف جي إي"، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتجدد فرض إجراءات العزل العام سيبددان الآمال في السحب من المخزونات النفطية لبعض الوقت.

وأضافت أن شركات التكرير ما زالت تواجه ضغوطا لإبقاء معدلات التشغيل منخفضة. وتعافى النفط من أبريل نيسان، حين هبط برنت لأدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل وسجل الخام الأمريكي لفترة وجيزة قيمة سلبية، لكن خفضا قياسيا للإمدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" و"أوبك+"، يقدم الدعم للأسعار.

المصدر: رويترز