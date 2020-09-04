الكرملين يعلق على اقتراح ملياردير روسي بنقل العاصمة موسكو

علق الكرملين على مقترح رجل الأعمال الروسي الملياردير أوليغ ديريباسكا، بنقل العاصمة موسكو، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن ديريباسكا يمتلك الحق بوجهة نظر خاصة به.

وأضاف بيسكوف قائلا، إن "ديريباسكا رجل أعمال ذو خبرة كبيرة ومعرفة بتنفيذ مشاريع معقدة للغاية، وغالبا ما تكون ناجحة للغاية، وبالطبع لديه الحق في وجهة نظر خاصة به، والتي تتم مناقشتها في منتديات الخبراء".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول كيف ينظر الكرملين إلى فكرة نقل العاصمة الروسية لإعطاء دفعة لتنمية الأقاليم الروسية.

المصدر: "نوفوستي"