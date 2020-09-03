شركة: الفنادق المصرية تقدم خصومات مغرية للسائح الروسي

أفادت شركة سياحية روسية كبيرة بأن الفنادق في مصر وجزر المالديف على استعداد لتقديم خصومات كبيرة على الأسعار للسياح من روسيا.

وأوضح مسؤول في الشركة الروسية أن أصحاب الفنادق في مصر وجزر المالديف على استعداد لتقديم عروض جذابة للسوق الروسية، حيث أن الفنادق في جزر المالديف على استعداد لتقديم خصم يصل إلى 40% لفترة الخريف، أما الفنادق المصرية فمستعدة لتقديم خصومات بنسبة 20% مقارنة بموسم العام الماضي.

وفي وقت سابق أفادت الحكومة الروسية، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران إلى مصر والإمارات وجزر المالديف، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، فقد سمحت الحكومة بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

المصدر: "نوفوستي"