"موانئ دبي العالمية" وصندوق استثمار كندي يوسعان المحفظة الاستثمارية

أعلنت موانئ دبي العالمية، المتخصصة في تشغيل المرافئ العالمية، و"صندوق ودائع واستثمارات كيبيك" عن استثمار 4.5 مليار دولار في محفظتهما العالمية للموانئ والمحطات.

وأعلنت الشركتان أن الاستثمار سيستغل للتوسع في مناطق جديدة وقائمة، مثل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

ويرفع المبلغ حجم أداة استثمار للشركتين إلى 8.2 مليار دولار.

وقال سلطان أحمد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية في بيان: "فرصة قطاع الموانئ واللوجيستيات كبيرة، وتظل الآفاق إيجابية، إذ يطلق الطلب الاستهلاكي تحولات رئيسية في شتى سلاسل التوريد العالمية".

وأضاف البيان أن موانئ دبي العالمية ستحوز حصة خمسة بالمئة من أداة الاستثمار، بينما سيملك "صندوق ودائع واستثمارات كيبيك"، ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، النسبة المتبقية.

وفي 2016، أعلنت الشركتان عن شراكة لإنشاء أداة حجمها 3.76 مليار دولار للاستثمار في الموانئ والمحطات في أنحاء العالم، مع التركيز على الدول التي تحظى بتصنيف عند درجة جديرة بالاستثمار.

المصدر: "رويترز"