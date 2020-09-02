سيناتور أمريكي يدعو لإيقاف "السيل الشمالي-2" بسبب قضية نافالني

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون، لإيقاف مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا على خلفية قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وكتب السيناتور على "تويتر" يوم الأربعاء، مخاطبا السلطات الألمانية على ما يبدو: "أوقفوا مشروع الأنبوب "السيل الشمالي-2" وحاسبوا الروس".

وسبق للسيناتور كوتون أن هدد شركة Sassnitz GmbH الألمانية المشاركة في المشروع بالعقوبات، وذلك في سياق مساعي الكونغرس لتوسيع العقوبات ضد المشروع، الذي تعتبره واشنطن "تهديدا" على الأمن الأوروبي واستقلال أوروبا في مجال الطاقة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت ترفض العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2"، وأكدت مرارا تمسكها بإتمامه.

ويوم الأربعاء، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الخبراء الألمان توصلوا إلى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني الموجود في مستشفى "شاريتي" في برلين، قد تعرض للتسميم بغاز "نوفيتشوك".

من جهتها، أكدت موسكو أن ألمانيا لم تقدم لها أي معلومات بشأن فحوص نافالني، وأي أدلة على تعرضه للتسميم، بينما لم يعثر الأطباء الروس على أي أثر للسم في دم نافالني قبل نقله إلى ألمانيا بطلب من ذويه في 22 أغسطس الماضي، إثر دخوله الغيبوبة لأسباب لم تتضح بعد.

المصدر: RT