العراق ينفي طلبه من أوبك+ استثناءه من تخفيض الإنتاج

نفت وزارة النفط العراقية طلبها من مجموعة أوبك+ استثناء بغداد من قرار تخفيض إنتاج النفط، مؤكدة استمرار التزامها بالقرار.

وقالت في بيان صحفي: "بالإشارة إلى ما تم تداوله اليوم في وسائل الإعلام من تصريح منسوب إلى الوزير يزعم بأن جمهورية العراق ستسعى للحصول على استثناء من نسب خفض الإنتاج المتفق عليها بموجب إعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، فإننا ننفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها".

وأضافت، أن "العراق على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي أُبرم في شهر أبريل، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو، وسيستمر في العمل، مع جميع الدول الأخرى الموقعة عليهما، في إطار جهودهم الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية".

وتابعت أن "معدل التزام العراق بالاتفاق تجاوز الـ100٪ في شهر أغسطس الماضي، وسيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في الأشهر اللاحقة عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا، وذلك وفقا لاتفاقية أوبك+".

وأكدت: "في حال لم يكن التعويض عن فائض الإنتاج بشكل كامل بحلول نهاية شهر سبتمبر ممكنا، سوف يطلب العراق من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الحصول على قرار عاجل من قبل الدول المشاركة في الاتفاق، لتمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر، وذلك مباشرة بعد اجتماع اللجنة يوم 17 سبتمبر الجاري".

المصدر: RT