"دانة غاز" الإماراتية تجري محادثات مع "آي بي آر إنرجي" حول بيع الأصول المصرية

ذكرت مصادر مطلعة، أن "دانة غاز" الإماراتية تجري مفاوضات مع "آي بي آر إنرجي" التي مقرها تكساس حول بيع أصولها في مصر، وذلك قبيل سداد ديون بنحو 300 مليون دولار في شهر أكتوبر.

وأفادت المصادر بأن الشركة المنتجة للطاقة وتقع أصولها الرئيسية في مصر وكردستان العراق، كانت تأمل في جمع أكثر من 500 مليون دولار من البيع، لكن من المرجح أن تحصل على أقل من ذلك بكثير.

وامتنعت "دانة" عن التعقيب في حين لم ترد "آي بي آر إنرجي" حتى الآن على طلب التعليق.

وتقول "دانة" إنها ستستخدم حصيلة البيع في سداد صكوك بقيمة 309 ملايين دولار يحل أجلها في نهاية أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن خسارة بنحو 19 مليون دولار في النصف الأول من العام، وذلك بعد بلوغ مخصصات انخفاض القيمة 37 مليون دولار في ما يتعلق بأصول النفط والغاز في مصر التي تأثرت بهبوط النفط في ظل جائحة "كوفيد-19".

المصدر: رويترز