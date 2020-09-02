مالكو شحنات وقود إيرانية صادرتها أمريكا يقيمون دعوى قضائية

أفادت أوراق قدمت إلى محكمة أن مالكي 4 شحنات وقود إیرانیة صادرتھا السلطات الأمریكیة الشھر الماضي أقاموا دعوى ضد المصادرة مؤكدین حقوقھم على الشحنة.

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وفي الأوراق المقدمة للمحكمة الجزئیة الأمریكیة لمنطقة كولومبیا، أمس الثلاثاء، قالت شركة "موبین انترناشونال لیمیتد" ومقرھا الإمارات، إنھا المالك للشحنة على الناقلتین "بیلا" و"بیرینج"، وقالت شركة "عمان فویل" وھي شركة مسجلة في المملكة المتحدة، إنھا المالكة للشحنة التي كانت على الناقلتین "باندي" و"لونا"، وقالت شركة "سوھار فویل" المسجلة في سلطنة عمان، إنھا تملك جزءا من الشحنة على الناقلة "لونا".

وأكدت الشركات على أنھا باعت الشحنات مسبقا إلى مجموعة "سیتي إینرجي إف.زد.سي" ومقرھا الإمارات، ولكن الدفع عند التسلیم الأمر الذي عطلته مصادرة الشحنات.

ونفت الشركات الثلاث أیضا أن الشحنات كانت في طریقھا لفنزویلا، وقالت في أوراق الدعوى إن الشحنات "وقت مصادرتھا كانت في طریقھا إلى ترینیداد لبیعھا لعملاء في بیرو وكولومبیا".

وأعلنت وزارة العدل الأمریكیة الشھر الماضي مصادرة 116.1 ملیون برمیل من الوقود قالت إنھا كانت في الطریق إلى فنزویلا.

وأعلنت إيران أنها قدمت شكوى إلى مؤسسة الملاحة الدولية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية لقيامها بتوقيف سفن كانت تنقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وتخضع صناعتا النفط في فنزویلا وإیران لعقوبات أمریكیة.

المصدر: رويترز