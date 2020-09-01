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بنك أبو ظبي الأول بصدد فتح مباحثات مع "هبوعليم" و"لئومي" الإسرائيليين

مال وأعمال

بنك أبو ظبي الأول بصدد فتح مباحثات مع
Reuters
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أعلن بنك أبو ظبي الأول اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ مناقشات مع بنكي "هبوعليم" و"لئومي" الإسرائيليين، بغرض إقامة علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل.

وأشار البنك في تغريدتين نشرهما اليوم الثلاثاء، إلى أن المناقشات ستأتي في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن التعاون المالي والاقتصادي بين الطرفين سيركز على تأسيس العلاقات بين البنوك والتجارة الثنائية والتكنولوجيا والابتكار.

المصدر: RT

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