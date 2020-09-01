بنك أبو ظبي الأول بصدد فتح مباحثات مع "هبوعليم" و"لئومي" الإسرائيليين

أعلن بنك أبو ظبي الأول اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ مناقشات مع بنكي "هبوعليم" و"لئومي" الإسرائيليين، بغرض إقامة علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل.

وأشار البنك في تغريدتين نشرهما اليوم الثلاثاء، إلى أن المناقشات ستأتي في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيباشر بنك أبوظبي الأول مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في إسرائيل، وبالتحديد بنك هبوعليم وبنك لئومي. — FAB Connects (@FABConnects) September 1, 2020

وأضاف أن التعاون المالي والاقتصادي بين الطرفين سيركز على تأسيس العلاقات بين البنوك والتجارة الثنائية والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه المحادثات بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، مع التركيز على تأسيس العلاقات بين البنوك والتجارة الثنائية والتكنولوجيا والابتكار. — FAB Connects (@FABConnects) September 1, 2020

المصدر: RT