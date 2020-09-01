السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار حتى يناير بسبب كورونا
Reuters Faisal Nasser
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أعلن منظمو المؤتمر الـرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي اليوم الثلاثاء عن إرجاء المؤتمر إلى يناير المقبل، وذلك بسبب قيود السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.
وبذلك سينعقد المؤتمر الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.
وكان من المقرر سابقا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر.
المصدر: "رويترز"