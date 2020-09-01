مؤشر الصناعة الأمريكي يسجل أعلى معدل في 19 شهرا

تسارع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال عام ونصف في أغسطس، وسط ارتفاع في طلبيات التوريد الجديدة، فيما تسجل البلاد وتيرة متدنية في انتعاش فرص العمل.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية ارتفع إلى 56.0 الشهر الماضي من 54.2 في يوليو.

ويعد ذلك أعلى مستوى منذ يناير 2019 وينطوي على نمو للشهر الثالث على التوالي.

وتشير أي قراءة فوق 50 إلى توسع في التصنيع الذي يسهم بنسبة 11 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 54.5 في أغسطس.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.6 في أغسطس، وهي أقوى قراءة منذ ديسمبر 2017، من 61.5 في يوليو.

وعلى الرغم من استمرار تحسن التوظيف بالمصانع الشهر الماضي، فقد ظل في نطاق الانكماش، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى 46.4 من 44.3 في يوليو.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الحكومي لدى صدوره يوم الجمعة، خلق 1.4 مليون وظيفة في أغسطس بعد إضافة 1.763 مليون في يوليو، وفقا لمسح أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.

المصدر: رويترز