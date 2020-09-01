العراق يحقق 3.5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس المنصرم، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 80 مليونا 494 ألفا و536 برميلا، بإيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات و517 مليونا و45 ألف دولار".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان صحفي، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس المنصرم من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 77 مليونا و505 آلاف و136 برميلا".

وأضاف: "أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فبلغت الكميات المصدرة مليونين و989 ألفا و400 برميل".

وأشار جهاد إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و597 ألف برميل نفط، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة مليونين و500 ألف برميل، ومن جيهان كان 97 ألف برميل"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 43.693 دولار أمريكي".

المصدر: RT