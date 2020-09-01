أمازون" تحصل على تصريح لاستخدام الدرون في التوصيل

حصل متجر التجزئة على الإنترنت "أمازون" على تصريح من السلطات الأمريكية على استخدام الدرون (طائرات بدون طيار) لتوصيل الطرود للعملاء.

وستقوم "أمازون" الآن بشكل تجريبي بالبدء في تسليم الطلبات للعملاء بواسطة الدرون، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إنه لا يزال يتعين على "أمازون" التغلب على بعض العقبات الفنية والبيروقراطية قبل أن تطلق خدمة التوصيل بواسطة الدرون بشكل كامل، لكن الحصول على التصريح من السلطات يعني أن "أمازون" تمكنت من إقناع الحكومة بأنها مستعدة للعمل في مجال السفر الجوي، المعروفة بتنظيمها الشديد.

من جهتها قالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إنها تريد دعم الابتكار الجديد (التوصيل عبر الدرون)، لكنها في الوقت نفسه ستراقب سلامة استخدام الطائرات بدون طيار.

يذكر أن شركة "ألفابيت" و"يو بي أس" للخدمات اللوجستية حصلتا في وقت سابق على تصاريح لنقل البضائع بواسطة الدرون.

المصدر: "إنترفاكس"