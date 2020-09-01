"لوكهيد مارتن"الأمريكية تفوز بعقد بالملايين من البنتاغون

فازت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بعقد من البنتاغون بقيمة 187.5 مليون دولار لإنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية الدفاعية، جاء ذلك بحسب بيان صدر الاثنين عن وزارة الدفاع الأمريكية.

كذلك ستشارك شركة York Space Systems في إنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستكون قادرة على الحفاظ على اتصال مستمر مع بعضها البعض.

وحصلت الشركة على عقد بقيمة 94 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية.

وسيتم إنتاج الأقمار الصناعية في كل من الولايات المتحدة وفي ألمانيا وكندا وإسبانيا. ومن المتوقع إطلاق عشرة أقمار صناعية من الجيل الجديد إلى الفضاء في عام 2022.

المصدر: "تاس"