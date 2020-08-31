تقرير: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 10.4 مليون برميل يوميا في يونيو

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو الماضي، لكنه لم يتعاف بشكل كامل من هبوطه الحاد الذي سجله في مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الذي نشر الاثنين، إن إنتاج النفط الأمريكي زاد 420 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 10.436 مليون برميل يوميا، وأن الإنتاج ظل منخفضا عن مستويات أبريل البالغة 11.99 مليون برميل يوميا.

وعدلت الإدارة إنتاج النفط الأمريكي لشهر مايو إلى 10.016 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا في يونيو، إلى 99.1 مليار قدم مكعب يوميا، من مستوى مايو الذي سجل أدنى متوسط شهري منذ أكتوبر 2018، وفقا للتقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة.

المصدر: رويترز