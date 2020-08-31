ألمانيا بصدد خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2021 بسبب كورونا

نقلت "رويترز" عن مصادرها، أن الحكومة الألمانية تتوقع أن تكون الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كورونا هذا العام أقل حدة مما كان متوقعا، لكنها ستخفض توقعاتها للنمو في العام القادم.

وسيقدم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير الثلاثاء، التوقعات المعدلة لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي عانى في النصف الأول من العام أسوأ ركود له في زمن السلم.

وقالت الحكومة في أبريل أثناء ذروة الجائحة إنها تتوقع أن يتعافى الاقتصاد مع معدل نمو 5.2 بالمئة في 2021، في أعقاب انكماش قياسي 6.3 بالمئة هذا العام.

وصرح مصدر مطلع على أحدث توقعات الحكومة، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "التعافي العام القادم سيكون أقل قوة نوعا ما مما كان متوقعا في بادئ الأمر".

وأفاد مصدر ثان بأن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن يصل على الأرجح إلى مستواه السابق للأزمة قبل عام 2022.

وأوضح مصدر بالإئتلاف الحاكم في تصريح لرويترز يوم الجمعة، أن الحكومة من المرجح أن تعدل توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2020 نحو هبوط يقل عن 6 بالمئة، ومع هذا فإنه سيكون أكبر تراجع اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

المصدر: رويترز