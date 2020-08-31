الذهب يسجل أول هبوط شهري في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى 1969.30 دولار للأوقية مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في عامين، غير أن المعدن النفيس سجل أول انخفاض شهري له في خمسة أشهر.

وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1969.30 دولار للأوقية مرتفعا 0.25% بعد تسجيله أعلى مستوى له في الـ19 من أغسطس الماضي عند 1976.14 دولار.

وينهي المعدن الأصفر الشهر منخفضا حوالي 0.3% بعد أن كان قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2072.49 دولار في 7 أغسطس.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1978.60 دولار للأوقية.

وقال محللون إن تراجع الدولار وتوقعات أنه سيعاني مزيدا من الضعف ساهم في ارتفاع محدود في أسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8% إلى 28.26 دولار للأوقية مسجلة خامس شهر من المكاسب.

واستقر البلاتين عند 930.61 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم حوالي 2% إلى 2248.50 دولار للأوقية.

وسجل المعدنان كلاهما ثاني شهر على التوالي من المكاسب.

المصدر: رويترز