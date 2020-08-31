خبير اقتصادي مصري يحذر من مخاطر بيتكوين

أشار الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده إلى أن عملة بيتكوين الافتراضية مشفرة ويسهل التعامل معها، وحذر من بعض المخاطر الكامنة فيها، ولاسيما لتمويل الإرهاب.

وقال عبده، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم": "عندما بدأ التعامل بالعملة تمت طباعة عدد منها، ولا أحد يعلم الجهة المنتجة لها، والبائع والمشتري غير معلومين، ولا يتم إعلان أسمائهما".

وتابع: "هناك دول حرمت التعامل مع بيتكوين، وأخرى أتاحت للبنوك التعامل معها".

وأشار إلى أن عملة بيتكوين كانت قيمتها في البداية نحو 100 دولار، وأعلى سعر وصلت له كان 23 ألف دولار، وسعرها هذا الشهر حوالي 10 آلاف دولار.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا من 6 أشهر يطلب من المصريين عدم التعامل ببيتكوين، مبينا أنه من الممكن استغلال هذه العملة لتمويل الإرهاب والدعارة والسلاح.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة حذرت سابقا من أن إيران ستستغل هذه العملة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية