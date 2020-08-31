تراجع دين مصر الخارجي إلى حوالي 111 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات

أعلن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لأول مرة منذ سنوات بنهاية مارس 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019 بواقع 1.4 مليار دولار.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاثنين، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت خلال الفترة إلى 31.7% وهي نسبة تعتبر في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وكانت مصادر مصرفية صرحت في وقت سابق بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للخروج من الأسواق الناشئة.

ونجحت مصر في الحصول على نحو 9.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو وحتى يونيو الماضيين.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT