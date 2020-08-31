منظمة العمل الدولية عن قرار الدوحة بشأن الأجور: قرار تاريخي

اعتبرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار قطر وضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال وتسهيل انتقالهم بين جهات العمل المختلفة، بالخطوة التاريخية.

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وقالت في بيان أصدرته أمس: "في خطوة تاريخية أجرت دولة قطر تعديلات جوهرية في سوق العمل عبر إلغاء وجوب حصول العمال الأجانب على إذن من صاحب العمل لتغيير وجهة عملهم في الوقت الذي أصبحت فيه أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى للأجور غير تمييزي".

وأضافت أن "الحد الأدنى للأجور، الذي وضعته قطر سيؤثر بشكل مباشر على 400 ألف عامل تقريبا في القطاع الخاص وعلى نطاق واسع سيحسن حياة الملايين من أفراد عائلات العمال والذين يعيشون في بلادهم الأم".

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت أمس، أنها حددت المستوى الأدنى للأجر الشهري "الأساسي" عند ألف ريال قطري (275 دولارا).

من جهتها ذكرت وزارة العمل القطرية، أن تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري "الأساسي" عند ألف ريال يأتي في إطار إصلاحات عمالية تجري في البلاد.

المصدر: RT