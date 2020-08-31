القضاء الإسباني يرفض تسليم رجل الأعمال السوري الأصل بشار كيوان للكويت

رفض القضاء الإسباني الاستجابة لطلب الكويت تسليم رجل الأعمال السوري الأصل، فرنسي الجنسية، بشار كيوان المحكوم عليه في 2017 في الكويت بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير وثائق لإحدى الشركات.

فيما تناقلت وسائل إعلام حين إدانته أخبارا عن خلافات له مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد.

واستند القضاء الإسباني في رفضه تسليم بشار كيوان لنظيره الكويتي، حسب صحيفة "القبس" الكويتية، "إلى التقارير الصادرة عن المنظمات والجمعيات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، وتقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الصادر في 5 سبتمبر 2016، والذي يرى أن ممارسة التعذيب لم يجر تصنيفها كجريمة محددة في الكويت، من قبل الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين". وبالتالي يخشى، من وجهة النظر القانونية الإسبانية، أن يتعرض بشار كيوان في حال تسليمه إلى انتهاكات لحقوقه الأساسية في الكويت.

وذكرت صحيفة "القبس" أن قرار رفض التسليم ليس نهائيا وتتوفر إمكانية قانونية لتجديد المطالبة بتسليمه.

بشار كيون رجل أعمال سوري الأصل، فرنسي الجنسية، من مواليد الكويت عام 1967. كانت تربطه علاقات قوية مع آل الصباح، الأسرة الحاكمة في الكويت، وارتبط بشراكات هامة في مجال الأعمال والاستثمارات مع نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، قبل إدانته من طرف القضاء المحلي ثم نجاحه في الخروج من البلاد سرا عبر العراق قبل تنفيذ الحكم، لينتهي به المطاف في إسبانيا.

المصدر: "القبس" الكويتية/وسائل إعلام.