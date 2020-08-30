الإمارات.. قفزة كبيرة في رصيد المركزي من الذهب

واصل المصرف المركزي في الإمارات رفع قيمة حيازته من الذهب إلى مستوى قياسي جديد في نهاية يونيو 2020، حيث بلغت 6.58 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع ديسمبر 2019.

وتأتي خطوة المصرف بالتزامن مع القفزات السعرية القياسية المتواصلة التي حققها سعر المعدن الأصفر، منذ بداية العام الجاري، التي دفعت بسعر الأونصة إلى تخطي حاجز 2000 دولار في السوق الفورية العالمية للذهب.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن رصيده من السبائك الذهبية زاد بمقدار 148 مليون درهم خلال يونيو 2020، مقارنة مع مايو من العام ذاته، فيما بلغت قيمة الزيادة منذ بداية العام الجاري 2.536 مليار درهم ونحو 5.333 مليارات درهم على المستوى السنوي.

ويظهر مؤشر حركة قيمة الرصيد التراكمي لمصرف الإمارات المركزي من الذهب زيادة متواصلة منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفعت إلى 5.951 مليارات درهم في الربع الأول من العام، ثم واصلت مسيرتها الصاعدة بالغة مستوى 6.377 مليارات درهم في أبريل، قبل أن تقفز إلى 6.432 مليارات درهم في مايو من العام ذاته، وتغلق بعد ذلك عند الرصيد الجديد المسجل في يونيو الماضي.

المصدر: الإمارات اليوم