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وزير البترول المصري يعلن عن استثمارات بمليارات الدولارات لزيادة إنتاج البنزين

مال وأعمال

وزير البترول المصري يعلن عن استثمارات بمليارات الدولارات لزيادة إنتاج البنزين
Reuters AA/MAT
وزير البترول المصري طارق الملا
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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين يصل إلى 120 مليار جنيه، أي ما يعادل 7.5 مليار دولار.

وكشف الملا خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، وانخفض إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35 % من احتياجات البنزين والسولار على مستوى البلد، حيث تحتوي على 6 مصافي تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45 % من طاقة التكرير في مصر.

وأضاف أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن من البنزين، غير أن هذا الرقم انخفض بعد ذلك بنسبة 50 % أي بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات في القطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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