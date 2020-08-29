سعر الآيس كريم الذي أعجب بوتين وأردوغان يرتفع بشكل حاد

لم يستبعد ممثلو أوساط الأعمال في روسيا، احتمال زيادة سعر الآيس كريم في البلاد العام المقبل، بسبب فرض عملية الترقيم التسلسلي للمنتجات بشكل إجباري.

ونظام الترقيم الجديد، يسمح بتتبع مسار المنتجات من الشركة المصنعة، إلى البائع النهائي ويمنع انتشار المنتجات المصنعة بشكل غير مشروع.

وذكرت "إزفيستيا"، أن المشاركين في سوق الآيس كريم، ناشدوا وزير الزراعة ديمتري باتروشيف، طالبين استبعاد الآيس كريم الذي يصل وزنه حتى 100 غرام من النظام الجديد، نظرا لأن معظم أنواع الآيس كريم المنتج في السوق يندرج تحت هذا المعيار. ومن بين هذه الأنواع، بوظة الحليب في كأس من بسكويت الوفل وهو النوع الذي اشتراه الرئيس فلاديمير بوتين لنفسه ولنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة معرض "ماكس" الجوي.

وأشار المنتجون، إلى أن تنفيذ العملية سيتطلب تكاليف واستثمارات، مما يهددهم بخسائر مباشرة كبيرة.

في 27 أغسطس عام 2019، اشترى الرئيس بوتين البوظة خلال زيارته لمعرض "ماكس" للطيران، برفقة نظيره التركي، قطعتين من البوظة لنفسه وقطعة لضيفه.

ولاحظ الصحفيون، لاحقا أن الرئيس بوتين اشترى الآيس كريم في الدورة السابقة لـ"ماكس" عام 2017.

المصدر: نوفوستي