بيسكوف: الأحداث في بيلاروس لا تساهم في استقرار الاقتصاد الروسي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الأحداث التي تشهدها بيلاروس لا يمكن ألا تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية فإن ذلك يثير قلق السلطات الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن ما يحدث في بيلاروس لا يساهم في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي، بل على العكس وذلك كون (البلدين) أعضاء في الاتحاد الأوراسي، وبالطبع هذا موضوع يثير قلقنا".

إلا أن المتحدث أكد أن روسيا تمتلك هامشا معينا للأمان في اقتصادها ما يسمح لها بالحفاظ على جميع العمليات الاقتصادية في حالة مستقرة والتحوط من المخاطر.

وتشهد بيلاروس منذ 9 أغسطس موجة احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية سادسة، والتي تعتبرها المعارضة مزيفة، وتطالب بإعادة الاقتراع.

المصدر: "تاس"